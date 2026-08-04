Chris Bosh oli sanojensa mukaan kuolla tammikuussa.

Chris Bosh, 42, on yhdysvaltalainen koripallon olympiavoittaja, kaksinkertainen NBA-mestari ja 11-kertainen NBA:n tähdistöottelupelaaja. Hän joutui päättämään uransa kärsittyään veritulpista ja pelasi lopulta viimeisen NBA-matsinsa vuonna 2016.

Entinen huippupelaaja on puhunut avoimesti terveysongelmistaan. Bosh on tuoreeltaan kertonut vakavasta kohtauksestaan tammikuussa.

– Olin kuolla ja palasin sitten elävien kirjoihin. En vitsaile. Sain jälleen keuhkoveritulpan, hän sanoi Hoops Hypelle.

Bosh kertoi olleensa sairaalassa viikon verran. Oireita ennen pelästyttävää hetkeä ei ollut.

– Ottakaa lääkkeenne, mies ohjeisti.

Itse hän oppi sen kantapään kautta.

– Otan lääkkeeni joka päivä, huolehdin itsestäni joka päivä ja seuraan tilannetta.

"Ei ollut"

Ex-koripalloilija on avannut aiemmin kyseistä episodia niin, että hän oli kävelemässä kylpyhuoneeseensa, kun hänen vasen jalkansa meni tunnottomaksi. Hän heräsi omassa verilammikossaan, ja hänen vaimonsa soitti hätänumeroon.

Bosh oli kiitollinen siitä, että oli yhä elossa. Hän kuvaili suhtautumisensa elämään muuttuneen yksinkertaisemmaksi ja rehellisemmäksi.

– Tämän kanssa täytyy sinnitellä loppuelämän ajan. Ajattelin tämän olleen jo ohi. Ei ollut. Täytyy varmistaa, että pysyn hoito-ohjelmassani.