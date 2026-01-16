Yhdysvaltain kongressin poliitikkoja vierailee tänään Tanskassa, kertoo tanskalaismedia.

Tanskassa Grönlannin lippu on nostettu usealla paikkakunnalla salkoon tuenosoituksena autonomiselle alueelle, jota presidentti Donald Trump vaatii osaksi Yhdysvaltoja.

Liputuksesta kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR, jonka mukaan Grönlannin lippu liehuu tänään ainakin Aabenraan, Odensen ja Esbjergin kunnissa.

Grönlannin lippu on tänään salossa myös Christiansborgin palatsin edustalla Kööpenhaminassa. Syynä on Yhdysvaltain kongressin poliitikkojen vierailu kaupungissa.

Kööpenhaminassa vierailee sekä edustajainhuoneen edustajia että senaattoreita. DR:n mukaan seurueeseen kuuluu kuusi senaattoria, joiden joukossa on molempien puolueiden väkeä, sekä viisi demokraattiedustajaa.

"Haluavat lähettää signaalin"

Vierailun tarkoituksena on kehittää Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin yhteistyötä.

– Uskon, että he haluavat ennen kaikkea lähettää signaalin Tanskan hallitukselle ja muille Nato-maille siitä, että on olemassa myös toisenlainen Yhdysvallat, arvioi Etelä-Tanskan yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen apulaisprofessori DR:lle.