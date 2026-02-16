Grönlannin lippu ilmestyi Tanskan ja Yhdysvaltojen välisessä Milano-Cortinan olympiakisojen jääkiekon miesten ottelussa katsomoon. Vartijat puuttuivat tilanteeseen ja pakottivat kannattajat piilottamaan lipun, kertoo AP.

Poliittiset jännitteet Tanskan ja Yhdysvaltojen välillä ovat olleet koetuksella sen jälkeen, kun Donald Trump vaati Grönlantia itselleen. Jo vuosi sitten MM-kisoissa Tanskassa kotiyleisö buuasi Yhdysvaltojen kansallislaululle. Maat kohtasivat uudelleen toisensa lauantaina olympiaturnauksessa.

Kannattajat nostivat esille Grönlannin lipun, jossa luki "Ice out", viitaten Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisiin. Lippu näkyi lämmittelyjen aikana ja Tanskan tehdessä ottelun avausmaalin.

– Meille eurooppalaisille oli tärkeää näyttää tätä Euroopan yhtenäisyyden symbolia ja sitä, että tuemme Grönlantia, yksi lippua nostaneista kannattajista kertoi AP:lle.

Se ei ehtinyt kuitenkaan olla kauaa näkyvissä, ennen kuin järjestyksenvalvojat tulivat paikalle ja vaativat, että lippu pitää piilottaa.

– Hän sanoi, että se oli turvallisuussyistä, ja että yleisössä voi olla aggressiivisia yhdysvaltalaisia, kannattaja sanoi.

Tanskan joukkueen kapteenilta Jesper Jensen Aabolta kysyttiin ottelun jälkeen lipusta.

– En nähnyt sitä, mutta se kuulostaa hienolta. Toivottavasti he kannattivat meitä, Jensen Aabo kertoi.

Yhdysvallat voitti ottelun lopulta maalein 6-3. Se eteni suoraan puolivälieriin, jossa vastassa on joko Ruotsi tai Latvia. Tanska pelaa pudotuspelikarsinnassa Tshekkiä vastaan. Jos se voittaa ottelun, niin puolivälierässä vastaan asettuu Kanada.