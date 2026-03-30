Richards on joutunut Racing News 365 -sivuston mukaan tapahtuneen jälkeen järkyttävän lokakampanjan kohteeksi sosiaalisessa mediassa, ja myös häntä puolustaneet kollegat ovat saaneet osansa verkkoväkivallasta.

Verstappen ilmoitti kesken lehdistötilaisuuden, että ei aio puhua, ellei Richards poistu paikalta. Hollantilaistähti myönsi kantavansa kaunaa brittitoimittajalle tämän kysymyksestä viime kauden viimeisen osakilpailun jälkeen.

F1-toimittajia edustava ja journalisteista koostuva medianeuvosto on käynyt keskusteluja tapahtuneesta Kansainvälisen autoliiton FIA:n kanssa. FIA puolestaan on puhuttelemassa Red Bullia tapahtuneesta.

– Suulliset hyökkäykset ja vihamielinen ilmapiiri journalisteja ja valokuvaajia kohtaan ovat sietämättömiä ja horjuttavat ammatillisen kunnioituksen ja lehdistönvapauden periaatteita.