Max Verstappenin toiminta Japanin osakilpailua edeltävänä mediapäivänä on saanut F1-toimittajat vetoamaan lehdistönvapauden puolesta. Hollantilaistähti tylytti The Guardianin Giles Richardsia ja pakotti brittitoimittajan lähtemään lehdistötilaisuudesta.
Italialaisten F1-toimittajien järjestö on julkaissut "avointa vuoropuhelua" vaatineen kannanoton Japanin osakilpailuviikonlopun tapahtumista. Toimittajat ilmaisevat huolensa työnsä rajoittamisesta sen jälkeen, kun Red Bull -tähti Max Verstappen otti The Guardianin toimittajan Giles Richardsin hampaisiinsa viime torstaina lehdistötilaisuudessa.
Verstappen ilmoitti kesken lehdistötilaisuuden, että ei aio puhua, ellei Richards poistu paikalta. Hollantilaistähti myönsi kantavansa kaunaa brittitoimittajalle tämän kysymyksestä viime kauden viimeisen osakilpailun jälkeen.
Tilaisuuteen akkreditoitunut Richards koki lopulta paremmaksi poistua paikalta. Tapahtuneen jälkeen toimittajalle koituneet seuraukset ovat olleet karut.
Richards on joutunut Racing News 365 -sivuston mukaan tapahtuneen jälkeen järkyttävän lokakampanjan kohteeksi sosiaalisessa mediassa, ja myös häntä puolustaneet kollegat ovat saaneet osansa verkkoväkivallasta.