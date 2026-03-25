Snookerin MM-kisat pysyvät lajin ykköskilpailun nykyisessä kotipyhätössä Sheffieldin Crucible-teatterissa pitkään Saudi-Arabian ja Kiinan liehittelyistä huolimatta.
Lue myös: Ronnie O'Sullivan häkeltyi: Uskomatonta – "Antoi minulle kunnon löylytyksen"
Snookerin ammattilaiskiertueen World Snooker Tourin puheenjohtaja Barry Hearn kertoi tiistaina, että lajin arvostetuin turnaus, vuosittaiset MM-kisat, pysyvät Sheffieldissä ja Crucible-teatterissa ainakin vuoteen 2045 asti. Juuri sorvattu sopimus sisältää myös viiden vuoden jatko-option.
Tuore päätös sisältää myös merkittävän remontin Crucible-teatteriin, joka lisää katsomokapasiteettia 500 penkillä yhteensä 1500 istuimeen.
Crucible-teatteri remontoidaan vuoden 2008 MM-kisojen jälkeen, minkä myötä MM-kisat siirtyvät yhdeksi vuodeksi evakkoon keväällä 2009. MM-kisat on pelattu Sheffieldissä vuodesta 1977 lähtien.
Hearn oli viime vuosina valitellut Cruciblen pientä kokoa samaan aikaan, kun snookerin räjähdysmäisesti kasvaneen suosion myötä Kiina sekä Saudi-Arabia olivat nousseet mahdollisiksi järjestäjämaiksi.
Lopulta Hearn kertoi sydämensä sanelleen päätöksen pysyä Sheffieldissä. Bisnespäätöksissä britti ei omien sanojensa mukaan ole aiemmin ollut tunteidensa vietävissä.
– En koskaan. Mutta minun elämäni muuttui, kun näin Steve Davisin voittavan tittelin täällä, Hearn tunnusti The Guardianille.