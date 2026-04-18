Darts-legenda Michael van Gerwen sanoo rankinglistoja hölynpölyksi.

On urheilijoita, jotka tutkailevat tilastoja herkeämättä. Sitten on niitä, jotka eivät statsien pläräämisestä hyötyä nää, pikemminkin päinvastoin.

Michael van Gerwen, 36, kuuluu ainakin nykyisin jälkimmäiseen joukkoon. Kolme maailmanmestaruutta voittanut alankomaalainen on yksi dartsin kaikkien aikojen pelaajista. Hän hallinnoi maailmanlistan ykkössijaa vuodesta 2014 vuoteen 2021.

Tällä hetkellä mies on maailmanlistalla neljäntenä. Saksalainen Welt am Sonntag uteli, kiinnittääkö van Gerwen paljon huomiota rankinglistoihin tällä hetkellä ja onko onko dartsrankings.com hänelle tärkeä sivusto.

– En tiedä, kannattaisiko minun sanoa tätä, mutta katson mieluummin pornoa kuin dartsrankings.comia, mies läväytti.

– Ei, vakavasti ottaen: minulle kerrotaan riittävän usein, miten sijoitun rankingeissa. En tarvitse kaikkia noita ranking-listoja. Ne ovat kaikki hölynpölyä.

Alankomaalaissuuruus haluaa suunnata fokuksensa itse tekemiseen.

– En ole tyhmä. Minulla ei ollut hyvää vuotta 2025, joten tiedän joka tapauksessa, että minun on menestyttävä tänä vuonna. Se ei ole rakettitiedettä. Ja voitte olla varmoja, että jatkan muiden lyömistä. En ole menossa mihinkään.

Vaikka 19-vuotias englantilainen Luke Littler on lajin nykyinen ykkönen eikä van Gerwen lähde enää turnauksiin suosikkina, kokenut heittäjä sanoi, ettei hänen lähestymistapansa ole muuttunut.

– Menen turnauksiin voittaakseni. Ei muuta. Muiden on voitettava minut. Ja Luke Littleriin palatakseni: verrattuna muihin kiertueen pelaajiin, hän on suurimmissa vaikeuksissa minua vastaan.