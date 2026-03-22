Snooker-legenda Ronnie O'Sullivan järisytti lajimaailmaa perjantaina takomalla Kiinassa kisatussa World Open -huipputurnauksessa kautta aikain korkeimman breikin, 153 pistettä. Sunnuntaina turnausfinaalissa seitsenkertainen maailmanmestari kuitenkin kohtasi voittajansa.

Thaimaan Thepchaiya Un-Nooh pelasi "elämänsä pelin" ja voitti Ronnie O'Sullivanin 10–7. Asiasta raportoi BBC.

Maailmanrankingissa sijalla 39 oleva Un-Nooh kukisti välierässä maailman rankingykkösen Judd Trumpin ja oli finaalissa O'Sullivania vastaan 0–4-tappiolla. Sen jälkeen urallaan aiemmin vain yhden turnauksen voittanut Un-Nooh oli tyystin pitelemätön, eikä uransa 42. rankingturnausvoittoa havitelleella O'Sullivanilla ollut aseita kääntää vyöryä. Kovatasoisen finaalin huipensivat Un-Noohin breikit kolmeen viimeiseen freimiin: 132, 147 ja 131.

Un-Nooh kuittasi voitostaan palkintorahaa 175 000 puntaa eli hieman yli 200 000 euroa. O'Sullivan sai tyytyä 75 000 puntaan.

– Erinomaista työtä Thepchaiya, pelasit uskomatonta snookeria. Lauantaina hän sai maailman parhaan pelaajan (Judd Trumpin) näyttämään toiseksi parhaalta, ja elättelin toiveita, että tänään hän ei pelaisi samalla tavalla – mutta hän antoi minulle kunnon löylytyksen, O'Sullivan jutteli ottelun jälkeen BBC:n mukaan.