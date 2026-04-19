Meteorologi Markus Mäntykannaksen uutiset saivat Huomenta Suomen juontajan Joanna Kuvajan kavahtamaan.

Markus Mäntykannas ei saanut lämmintä vastaanottoa uutisstudioon Huomenta Suomen juontaja Joanna Kuvajalta. Toisaalta, Markuksella oli kylmiä uutisia kerrottavanaan: Takatalvi on totta.

– Kyllä se näyttää nyt siltä, että jotain tapahtuu, ja viileneminen jatkuu vappuviikolle saakka, Mäntykannas sanoi.

Perinteitä noudattaen kuohujuoma pysyy siis muovikupeissa viileänä vappuna. Mutta sitä ennen kevät tarjoaa aurinkoa ja lämpöä. Tiistai on ensi viikon päivistä lämpimin, 15 astetta ylittyy monella paikkakunnalla.

– Mä odotan, että milloin sieltä tulee se mutta, Joanna Kuvaja sutkauttaa meteorologille.

Niin. Keskiviikkona Lapin sääkartoille puskee tuulta pohjoisesta. Se tuo mukanaan nollan seudulle valuvat lämpötilat sekä räntää ja vettä. Ensi viikonloppuna räntää ja hyisiä vesikuuroja, kenties luntakinm saadaan etelässä asti.

– Ajoittain. Mutta ei tässä jouduta kolaamaan tai talvirenkaita takaisin vaihtamaan, Mäntykannas rauhoittelee.

Ennusteen lopuksi kartoilla vilahti vappuviikon viileä ennuste.

– Ei tuo hirveän lämpimältä näytä, Mäntykannas tokaisi lähes hampaat kalisten.

