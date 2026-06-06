Kesämyräkkä tuo mukanaan sadetta ja ukkosia.

MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan suurimmat sadekelit ovat lauantaiaamuun mennessä olleet Etelä-Suomessa. Yön aikana Helsinki-Valtaan lentoasemalla on satanut 14 millimetriä vettä.

– Iltapäivällä runsaimmat sateet ovat lännessä, lounaassa ja etelässä. Pikkuhiljaa niihin alkaa kehittymään myös ukkosia. Siellä voi olla myös rankempiakin sademöykkyjä, jotka voivat jämähtää paikoilleen pitkäksi aikaa.

Mäntykannaksen mukaan sadetta voi tulla reippaastikin joillekin paikkakunnille ja sateet näyttävät jatkuvan koko iltapäivän. Varsinkin Länsi-Suomessa sateet jatkuvat iltaan saakka.

– Sateenvarjot kannattaa ottaa mukaan etelä- ja länsiosassa maata, Mäntykannas neuvoo.

Myös muuallekin Suomeen ennustetaan sade- ja ukkoskuuroja.

– Aika harvassa ovat täysin kuivat alueet tänään Suomessa, Mäntykannas sanoo.

Lue myös: Näin juhannusta ennakoivat meteorologi ja kansansääennustaja

Sadealueilla lämpötilat laskevat alle 20 asteeseen, mutta aurinkoisemmilla paikoilla idässä ja pohjoisessa voidaan Mäntykannaksen mukaan päästä auringonpaisteessa jopa lähelle hellelukemia.

– Ensi yönä varsinkin läntisillä merialueilla voi olla kovaakin tuulta ja myrskypuuskia. Voimakkaita puuskia on myös sisämaassa länsiosassa.

Sunnuntaina sää rauhoittuu, mutta ja muuttuu aiempaa aurinkoisemmaksi. Itärajalle ja Lappiin on Mäntykankaan mukaan tulossa voimakkaita sade- ja ukkospuuskia.