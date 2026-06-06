Perjantai-ilta ja sitä seurannut yö työllistivät Oulun poliisia poikkeuksellisen paljon. Tehtävät liittyivät pääasiassa häiriökäyttäytymiseen, tappeluihin, pahoinpitelyihin sekä kotihälytyksiin.
Oulun poliisilaitoksen alueella perjantai-ilta ja sitä seurannut yö olivat poliisille kiireisiä. Poliisi hoiti iltaseitsemän ja lauantaiaamun puoli kuuden välisenä aikana yhteensä 226 tehtävää.
Valtaosa tehtävistä liittyi yleisillä paikoilla tapahtuneen häiriökäyttäytymisen, tappeluiden ja pahoinpitelyjen selvittämiseen. Myös erilaisia kotihälytystehtäviä kirjattiin runsaasti yön aikana.
Tehtävien seurauksena poliisi otti kiinni useita henkilöitä. Kiinniottojen syinä olivat joko päihtymys tai epäillyt rikokset.
Poliisin mukaan vilkas yö näkyi erityisesti järjestyshäiriöiden ja väkivaltatilanteiden määrässä koko Oulun poliisilaitoksen toimialueella.