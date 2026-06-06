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Myyrä-voittaja Lauri Kottonen sai käytöksestään rajua palautetta: "Älkää lähtekö, jos päänne ei ole kunnossa"

0:39 Lauri Kottosen Myyrä-osallistumisen taustalla on yllättävä henkilö: "Ehkä laitan seuraavaan kolehtiin vähän enemmän fyrkkaa"

Julkaistu 06.06.2026 08:01

Myyrä-kuvaukset olivat Lauri Kottoselle huikea seikkailu, johon kannatti ehdottomasti lähteä mukaan. Kokemuksessa oli kuitenkin myös rankat puolensa. Myyrä-ohjelman viides tuotantokausi huipentui Lauri Kottosen voittoon samalla, kun Hanad Hassan paljastui peliä sekoittaneeksi myyräksi. Kottonen alkoi epäillä Hassania myyräksi jo ensikohtaamisen aikana. Hän skannasi kanssakilpailijoitaan yksitellen läpi ja sulki näitä myyräepäilystensä ulkopuolelle. – En ajatellut sitä niin päin, että mitä kukin tekee, vaan minkälainen kukin on. Että jos lähtisin itse valitsemaan myyrää, niin mihin piirteisiin kiinnittäisin huomiota ja mitä myyrältä vaaditaan, hän valottaa strategiaansa. Kilpakumppaneita skannailtuaan ilmoille jäi vielä pari kysymysmerkkiä, joita hän tarkasteli pelin alkaessa. Hassanin kohdalla epäilykset pitivät sitkeästi pintansa. – Hanad oli täydellinen myyrä. Hän on fiksu, tosi kiva ja mukava, humoristinen, ei mitenkään äänekäs, mutta hyvällä tavalla aina mukana jutuissa, Kottonen sanoo. Hanad Hassan paljastui finaalijaksossa myyräksi.

MTV Oy / Antti Mikkola

Kottosen mielestä myyrä ei tehnyt kauden aikana isoja liikkeitä tai merkittäviä suorituksia, mitkä olisivat suoraan paljastaneet tämän henkilöllisyyden. Hän kuvaa Hassanin myyräilleen niin hienovaraisesti, ettei sitä voinut huomata, mikäli huomio sattui juuri tuolloin olemaan jossain muualla.

– Minun onneni oli se, että aloin heti alusta alkaen tarkkailemaan tasan yhtä ihmistä, jolloin näin tietyt nyanssit. Ne olisivat voineet olla ihan normaaleja juttuja ja joka tehtävässä sattui jotain hässäkkää, mutta mikä oli vahinkoa ja mikä oli pientä, hienovaraista (myyräilyä)…? Se oli se, mikä paljasti minulle, että olen oikeassa, hän kertoo.

Kottonen raapusti Hassanista muistiinpanoja yhteensä kuuden A4-paperin verran. Hän laati Hassanista bion, johon kirjasi tästä tietoja aina lemmikkikissan nimestä lähtien.

Lisäksi Kottonen teki päivittäin muistiinpanoja muun muassa Hassanin kulloinkin käyttämästä vaatetuksesta ja tämän tekemisistä.

– Täällä on huomioita, että esimerkiksi pyöreässä pöydässä hän oli jonossa toisena, seisoi Stanin vasemmalla puolella Soinnusta, eli Timoa vastapäätä. Viimeisestä tehtävästä olen merkannut ylös, että hänellä oli sinappilippis, sellainen kellertävä, paita, jossa musta maapallo, vaaleat shortsit ja valkoiset sukat, hän lukee muistiinpanojaan.

Finaaliin tiensä selvittivät Lauri Kottonen, Stan Saanila ja Hanad Hassan.

Tietojen kerääminen yhdestä ihmisestä heti alkumetreiltä lähtien oli Kottosen mukaan tärkein tekijä hänen voittonsa taustalla. Hän sanoo finaalissa niin ikään kilpailleen Stan Saanilan päässeen Hassanin jäljille vasta paljon myöhemmin.

– Taidettiin olla jaksossa seitsemän, kun Stan pääsi Hanadin jäljille. Toisin sanoen hän alkoi tehdä seitsemännessä jaksossa Hanadista muistiinpanoja, ja siinä kohtaa minulla oli jo viiden paperin verran muistiinpanoja.

– Tylyä sanoa, mutta ei minua olisi kukaan voittanut tuolla lopussa, koska olin jo niin pitkällä.

Mikään ei ole sitä miltä näyttää

Kottonen oli koko kauden ajan näkyvä persoona Myyrä-kilpailijoiden joukossa ja sekoitti pakkaa tarkoituksellisesti. Tämä sai joidenkin kilpailijoiden epäilykset kääntymään häneen.

Kottonen kertoo halunneensa pitää käytöksellään muiden huomion mahdollisimman pitkään itsessään, jotta nämä eivät huomioisi Hassanin tekemisiä.

– Hanad oli se kaikkein mukavin jätkä, josta kaikki tykkäsivät. Ajattelin, että aina pitää olla joku vastavoima, sankarille pitää olla roisto, joten minä voin ottaa sen roolin, hän sanoo.

– Suurin osa tehtävistä meni lopulta siihen, että kaikki miettivät, miksi teemme niin kuin Lauri sanoo ja miksi tuo on noin epäilyttävä. Huomio Hanadin suuntaan oli tosi pientä ja yleensä sellaista, että kaikki lohduttelivat häntä, että vitsi, kun Lauri ei hyväksynyt ehdotustasi. Se oli juuri se, mitä halusinkin.

Kauden aikana viljeltiin useaan otteeseen Mikään ei ole sitä miltä näyttää -lausahdusta. Mantralla on Kottoselle syvempi merkitys: hän ei ole tosielämässä samanlainen tyyppi kuin ohjelmassa. Hänen ohjelmassa nähtyä käytöstään määritti pyrkimys vaikuttaa tilanteisiin ja saada ne näyttämään juuri siltä kuin hän itse halusi.

Kottosen pelityyli jakoi ohjelman katsojien mielipiteet. Hän sanoo suoraan, että osa katsojapalautteesta on ollut "aika hirveää".

– En ollut ihmisten suosikkipelaaja. Ne, jotka tuntevat minut sanoivat, että vitsi sinä vedät hyvin, olet juuri sopivan päsmäri ja vähän ärsyttävä. Mutta tuli myös sellaista ihmispaska-palautetta. Tiesin, että kun keskiviikkoisin tulee jakso, niin torstaiaamuna on puhelimessa viestejä, että sika ja ärsyttävä.

– Tuossa mikään ei loppujen lopuksi ole totta. En ajatellut ottavani tuollaista roolia tai lähtenyt sinne voittamaan, mutta lopulta se muotoutui sellaiseksi. Siinä ei ollut mitään käsikirjoitettua.

Ikävästä palautteesta huolimatta Kottonen kuvaa Myyrän olleen huikea seikkailu, johon kannatti ehdottomasti lähteä mukaan.

– En olisi ikinä voinut kuvitella, että tuo olisi noin rankkaa ja toisaalta niin kivaa, tai että sieltä tulisi sellaisia ystävyyksiä kuin minulle tuli vaikkapa Timon (Kahilainen), Hanadin ja Jessen (Kaikuranta) kanssa.

– Mutta kyllä minä myös sanon, että älkää lähtekö tekemään realitya, jos päänne ei ole viimeisen päälle kunnossa. Se on tosi, tosi rankkaa.

2:15 Videolla: Yksi Myyrä-tehtävässä tapahtunut tilanne Amira Rchidin kanssa jätti Lauri Kottoselle huonon fiiliksen

Myyrän 5. tuotantokausi MTV Katsomossa .

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Myyrä-voittaja Lauri Kottonen sai käytöksestään rajua palautetta | MTV Uutiset