Yhdysvallat on myöntänyt Iranin jalkapallomaajoukkueelle viisumit kesällä pelattavia MM-kisoja varten.
Asian vahvistaa Yhdysvaltain Turkin-suurlähettiläs Tom Barrack X-viestipalvelussa. Barrack sanoi olevansa ylpeä työstä lähetystössään, joka käsitteli iranilaisjoukkueen viisumihakemuksia.
Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi.
Kisojen otteluita pelataan Yhdysvaltojen lisäksi Kanadassa ja Meksikossa, mutta kaikki Iranin alkusarjapelit pelataan Yhdysvalloissa.
Iran aloittaa kisaurakkansa Uutta-Seelantia vastaan kesäkuun 16. päivä Suomen aikaa kello neljä aamulla. Sen kanssa kanssa samassa G-lohkossa pelaavat myös Egypti ja Belgia.