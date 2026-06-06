Yhdysvallat on myöntänyt Iranin jalkapallomaajoukkueelle viisumit kesällä pelattavia MM-kisoja varten.

Asian vahvistaa Yhdysvaltain Turkin-suurlähettiläs Tom Barrack X-viestipalvelussa. Barrack sanoi olevansa ylpeä työstä lähetystössään, joka käsitteli iranilaisjoukkueen viisumihakemuksia.

Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi.

Kisojen otteluita pelataan Yhdysvaltojen lisäksi Kanadassa ja Meksikossa, mutta kaikki Iranin alkusarjapelit pelataan Yhdysvalloissa.

Iran aloittaa kisaurakkansa Uutta-Seelantia vastaan kesäkuun 16. päivä Suomen aikaa kello neljä aamulla. Sen kanssa kanssa samassa G-lohkossa pelaavat myös Egypti ja Belgia.