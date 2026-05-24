Uimavedet ovat yhä lämpimämpiä, mutta se ei välttämättä kauaa kestä.
Viime päivien kesäinen sää on tehnyt uimavesistä paikoin sangen lämpimiä. 17–18-asteen uimavesiä löytyy Pohjois-Pohjanmaata myöten.
Talviturkin heittämiselle alkavatkin olla mitä parhaimmat hetket, ainakin jos haluaa ehtiä ennen kuin ne jälleen viilenevät.
Uimavesien lämmölle on nimittäin kohta luvassa ainakin hetkellistä takapakkia.
– Kyllä tuo ensi viikon viileys uimavesiä viilentää, MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas arvioi Huomenta Suomessa.