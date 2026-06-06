Suosikkikirjailija Max Seeck vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Menestyskirjailija Max Seeckin uusin trilleri nimeltään Varjeltu ilmestyi perjantaina 5. kesäkuuta. Seeck vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa tuoreesta kirjastaan.



Kyseessä on suositun Milo Perho -sarjan kolmas ja viimeinen osa, ja samalla myös Seeckin kymmenes julkaistu kirja.



Kaiken kaikkiaan Seeckin romaanien käännösoikeuksia on myyty yli 40 maahan, mikä tekee hänestä 2020-luvun käännetyimmän suomalaisen kirjailijan.



Hän sanoo, ettei koe oloaan haikeaksi, vaikka suosittu Milo Perho -sarja sai päätöksensä.

– Kolme vuotta vietetty yhden hahmon kanssa ja nyt se loppuu, mutta aina voi palata sitten joskus. Aikaisempienkin hahmojen kanssa olen ajatellut, että jos tulee ikävä, niin voi palata, jos he selviävät hengissä. Sitähän ei viitsi spoilata, miten Milon käy, Seeck naurahtaa.

Kirjailija kertoo, ettei etukäteen suunnitellut kuinka pitkä kirjasarjasta tulee.

– Ei oikeastaan. Minulla on nyt kolme sarjaa ja on aina eletty kirja kerrallaan.

Seeck kuvailee sarjan viimeistä Varjeltu-kirjaa mielenkiintoisimmaksi projektiksi tähän asti. Hän kertoo olevansa tykästynyt päähenkilöiden väliseen suhteeseen.

– Tässä on myös lukijoille aikamoinen yllätys luvassa. Sen voin spoilata. Tämä kiedotaan omasta mielestäni aika kivasti kiinni tämä paketti.

Seeckin kirjojen käännösoikeuksia on myyty yli 40 maahan. Hänet valittiin myös Espoon vuoden yrittäjäksi. Seeck kertoo, että hän on aina tehnyt töitään yrityksen kautta ja kertoo, että hoitaa yrityksensä kautta muun muassa kaikki 40 kielialuetta.