Koulujen päättäjäispäivästä on muodostumassa viileähkön viikon lämpimin päivä.

Suomeen virtaa viileämpää ilmaa ja alkanut viikko onkin keskimääräistä kylmempi koko maassa. Pohjoisessa päivälämpötilat jäävät laajalla alueella alle 10 asteeseen.

Koulujen päättäjäisviikonlopun ja erityisesti lakkiaislauantain osalta MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta tarjoilee kuitenkin helpottavia uutisia.

– Lauantai näyttää tällä hetkellä parhaalta päivältä. Idässä on pilvistä, mutta aina Vaasan seudulta Helsinkiin asti, niin päivän ylimmät lämpötilat ovat jopa yli 20 astetta.

Sateen riski on viikon pääpäivänä varsin pieni ja tuulilukematkin näyttävät jäävän varsin maltillisiksi.

– Kyllä siinä voi hyvin pistää juhlateltan pystyyn. Tämä on kuin tilaustyötä, Pouta hehkuttaa.

Kesäkuu ei aiheuta hurraa-huutoja

Kesäkuun ensimmäiset viikot näyttävät keskimääräistä sateisimmilta. Sää on vaihteleva ja päivälämpötilat heittelevät runsaasti.

Sateisina päivinä ei välttämättä päästä etelässäkään edes 15 asteen lämpötiloihin.

Kesäkuun hellekelien varaan ei siis vielä kannata laskea, mutta tilanne voi esimerkiksi juhannussään suhteen vielä kehittyä parempaan suuntaan.

– Toivoa on, että tulisi sellainen täsmäisku sinne juhannukseen. Ihan mahdollista, että siinä tapahtuisi kiva käänne, Pouta luo uskoa.