Keskustan varapuheenjohtajan mukaan ehdotus olisi erittäin vaikea toteuttaa.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi ihmettelee MTV:n Uutisextrassa ehdotusta tuplata puolustusmenot nykyisestä.

Eduskuntapuolueiden yhteisen parlamentaarisen työryhmän raportin mukaan puolustusmenojen tarve nousee yli 14 miljardiin euroon vuositasolla vuodesta 2029 alkaen.

Puolustusmenoihin käytetään tänä vuonna 7,7 miljardia euroa ja ehdotus on myös reippaasti yli Naton kanssa sovittua tasoa.

Natossa on sitouduttu nostamaan puolustusmenoja 5 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tämä tavoite koostuu 3,5 prosentin suorista sotilasmenoista ja 1,5 prosentin panostuksesta laajempaan puolustukseen ja turvallisuuteen, kuten infrastruktuuriin ja kyberturvallisuuteen.

– Keskusta on sitoutunut tähän uraan, ja me olemme myös velkajarrutyöryhmässä sitoutuneet, että tällä uralla ollaan, sanoo Markus Lohi Uutisextrassa.

– Tämä ehdotus menee reilusti sen yli ja 2029 vuonna esimerkiksi 5 miljardia euroa sen yli. Näen, että tämä on erittäin vaikea toteuttaa.

– Kun me tästä keskustelimme valtiovarainvaliokunnassa sain vastauksen, että tämä oli enemmän puolustussektorilta tullut tavoite ja toivetaso, ei niinkään sellainen, johon parlamentaarisesti oltaisiin sitouduttu, että näin tullaan tekemään.