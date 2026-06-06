New York Knicks otti toistamiseen vieraissa voiton San Antonio Spursilta koripallon NBA:n finaalisarjassa.
Ottelun alkupuoliskolla johtoa piti enimmäkseen Spurs ja jälkimmäisellä puoliskolla Knicks. Ottelu päättyi lopulta newyorkilaisjoukkueen eduksi niukasti 105–104. Voitto oli joukkueelle jo 13. peräkkäinen pudotuspeleissä.
Ottelun pistenikkari oli San Antonion Victor Wembanyama 29 pisteellä. New Yorkin tehopelaaja oli 21 pistettä heittänyt Karl-Anthony Towns, joka kirjautti 13 levypallon myötä myös ottelun ainoan tupla-tuplan.
Sarjaa 2–0-lukemin johtava Knicks jahtaa ensimmäistä mestaruuttaan sitten 1970-luvun. Loppuottelusarja jatkuu Knicksin kotipelillä Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.