Tanskalainen voileipä eli smørrebrød tai smörrebröd on klassikko. Miten perinneruoka eroaa suomalaisesta voileivästä?
Tanska viettää kansallispäiväänsä eli perustuslain päivää vuosittain kesäkuun 5. päivänä. Sen kunniaksi Viiden jälkeen -ojelmassa selvitettiin, mikä on tanskalaisten voileipien eli smørrebrødin salaisuus.
Tanskan suurlähettilään residenssissä kokkina työskentelevä kokki Pirmin Boom kertoo smørrebrødien olevan avoleipiä, joiden täytteissä voi käyttää luovuutta.
Tällä kertaa lähetyksessä valmistuivat leivät perunalla ja remouladekastikkeella sekä kananmunalla ja katkaravulla
– Ne ovat hyvin tyypillisiä ja todella perinteisiä täytteitä. Niitä löytyy melkein jokaisesta paikasta.
Tanskalaisia voileipiä kahdella tapaa.MTV
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Suomalaisen ja tanskalaisen voileivän ero?
Miten suomalainen voileipä sitten eroaa käytännössä tanskalaisesta?
– Suomessa syödään voileipiä enemmän välipalana ja aamupalana. Tanskassa niitä syödään ympäri päivän, myös lounaalla.
Kokin mukaan tanskalaiset voileivät ovat selvästi ruokaisampia ja niissä on runsaasti täytettä. Avoleivät syödäänkin tämän vuoksi usein lautaselta haarukkaa ja veistä apuna käyttäen.