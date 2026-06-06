Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi perjantai-iltana Budapestissa pelatun maaottelun Unkarille lukemin 1–2. Huuhkajien ainoasta maalista vastasi keskuspuolustaja Tony Miettinen.
Lue myös: Nyt se on varmaa: Iran nähdään jalkapallon MM-kisoissa
Muutamista aiemmista otteluista poiketen Suomi loi ottelussa ajoittain uhkaa vastustajan rangaistusalueelle. Ensimmäisen puoliajan molemmista maaleista vastasi silti Unkari ja AEK:n hyökkääjä Barnabas Varga.
Toisella puoliajalla kentälle vaihdettu Mjällby-puolustaja Tony Miettinen, 23, pyssytti upealla kaukolaukauksella Suomen maalin päähän 20 minuuttia ennen loppua. Tasoitusta ei kuitenkaan enää nähty.
Suomi loi ottelussa maaliodottamaa 0,85 osuman verran Unkarin 0,93 vastaan. Pallonhallinta kirjattiin kotijoukkueelle 55-prosenttisesti, laukaukset 18–11 ja erinomaiset maalintekopaikat tasan 1–1.
Fifan ranking-listalla sijalla 42 oleva Unkari ei pelaa alkavissa MM-kisoissa, vaan valmistautuu Suomen tavoin syksyllä alkavaan Kansojen liigaan.
Ottelu oli Suomen maalivahdille Jesse Joroselle maajoukkueuran viimeinen. Italian Serie B:ssä päättyneellä kaudella Palermoa edustanut Joronen vaihdettiin Lukas Hradeckyn tilalle vielä ottelun 81. minuutilla.
Jesse Joronen ehti pelata A-maajoukkueessa 23 ottelua.IMAGO/IPA Sport/ All Over Press