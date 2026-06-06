Kokoomuksen puoluekokous jatkuu tänään Jyväskylässä.

Pääministeri Petteri Orpo valitaan tänään jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajana.

Valinta tehdään kokoomuksen puoluekokouksessa, joka jatkuu Jyväskylässä. MTV Uutiset näyttää suorana tässä artikkelissa Orpon valinnan ja siihen liittyvät puheet noin kello 10.15 alkaen.

Orpolla ei ole vastaehdokkaita, mutta hän pitää kuitenkin ehdokaspuheensa. Orpon ehdokaspuheen jälkeen kuullaan kolme kannatuspuheenvuoroa. Varsinainen valinta jatkokaudelle tehdään noin kello 10.30.

10 vuotta puheenjohtajana

Petteri Orpo on johtanut kokoomusta kymmenen vuotta.

Orpon varsinainen linjapuhe kuullaan vasta iltapäivällä noin kello 14. Linjapuheen jälkeen Petteri Orpolla on lyhyt mediatilaisuus noin kello 14.30.

Ennakkoon eniten mielenkiintoa on herättänyt varapuheenjohtajakisa, joka käydään ylihuomenna sunnuntaina.

Kolmea varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelevat ennakkosuosikkeina Heikki Autto, Antti Häkkänen, Sari Multala ja Karoliina Partanen. Heidän lisäkseen ehdolla ovat Janne Jukkola ja Sari Rautio.