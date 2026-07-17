Kolme tuomittiin vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta ja muista rikoksista. Vyyhti paljastui erikoisella tavalla.
Naisen avunpyyntö Oulun keskustassa sijaitsevan lähikaupan henkilökunnalle johti vakavan ihmiskauppatapauksen paljastumiseen.
Asiasta käynnistyi poliisitutkinta, joka eteni syytteisiin ja käräjäoikeuden ratkaisuun.
Oulun käräjäoikeus on tuominnut jutussa kolme romanialaistaustaista ihmistä.
Kaksi miestä tuomittiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin törkeistä ihmiskaupoista ja yksi nainen ehdolliseen vankeuteen törkeästä parituksesta.
Naisia houkuteltiin Suomeen
Rikokset tapahtuivat tammi–helmikuussa 2026 Oulussa ja Helsingissä. Käräjäoikeuden mukaan kolme Romaniasta Suomeen tuotua naista houkuteltiin maahan lupaamalla mahdollisuus ansaita rahaa prostituutiolla.
Oikeuden mukaan vastaajat käyttivät hyväkseen naisten heikkoa taloudellista asemaa, kielitaidottomuutta ja riippuvaista asemaa sekä ottivat haltuunsa valtaosan heidän ansaitsemistaan rahoista.
Oikeuden ratkaisusta selviää, että toimintaa johdettiin järjestelmällisesti. Keskeistä näyttöä olivat asianomistajien kertomukset, poliisin haltuun saamat WhatsApp-viestit, rahansiirtotiedot sekä muu kirjallinen aineisto.
Käräjäoikeuden mukaan viestit osoittivat, että vastaajat sopivat asiakkaista, hinnoittelusta, majoituksesta ja rahojen keräämisestä sekä ohjasivat naisten työskentelyä.
Jatkuvaa väkivaltaa
Uhrit elivät väkivallan ja sen uhan luomassa pelon ilmapiirissä. Vaikka heidän liikkumistaan ei fyysisesti estetty, vastaajat pitivät heitä määräysvallassaan hyödyntämällä heidän haavoittuvaa asemaansa.
Yhtä vastaajista syytettiin lisäksi kahdesta raiskauksesta. Käräjäoikeus piti asianomistajien kertomuksia uskottavina, mutta katsoi, ettei niiden tueksi ollut esitetty rikosasiassa vaadittavaa muuta näyttöä. Syytteet hylättiin.
Asia käsiteltiin käräjäoikeudessa kokonaan salassa sen poikkeuksellisen arkaluonteisen luonteen vuoksi. Julkisuuteen annettiin ainoastaan oikeuden julkinen seloste.