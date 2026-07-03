Helsingin käräjäoikeus on tuominnut pelätyn rikollispiirien johtohahmon Raimo Tienhaaran, 69, ehdolliseen vankeuteen.

Käräjäoikeus katsoi, että Raimo Tienhaara syyllistyi törkeään veropetokseen, salakuljetukseen ja alkoholirikokseen. Rikokset tapahtuivat vuosina 2021–2023 Helsingissä.

Oikeuden mukaan rikollispiirien johtohahmona tunnettu Tienhaara järjesteli Suomeen laittomasti yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa yhteensä 660 litraa viiniä, 148 litraa väkevää viinaa ja 181 litraa olutta. Yhteensä salakuljetuksen kohteena oli laittomia alkoholijuomia lähes tuhat litraa.

Suuriman osan juomista, eli lähes 700 litraa, mies myi eteenpäin. Lisäksi hän myi eteenpäin 450 000 savuketta.

Nuuskaa mies toi oikeuden mukaan maahan 50 kiloa, josta hän väitti eteenpäin 36 kiloa.

Takavarikkoon alkoholia ja tupakkatuotteita

Tulli takavarikoi miehen hallusta noin 50 litraa väkevää viinaa, 60 litraa viinaa, 180 litraa olutta, 13 kiloa nuuskaa ja 150 000 savuketta. Nämä mies menetti valtiolle.

Lisäksi hän joutuu maksamaan suorittamatta jääneinä alkoholi- ja tupakkaveroina vajaat 230 000 euroa, josta suuren osan yhteisvastuullisesti useiden muiden salakuljetusrinkiin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Näistä osa on saanut tuomionsa jo aiemmin.

Käräjäoikeus määräsi miehelle rangaistukseksi vuoden ja yhdeksän kuukauden pituisen ehdollisen vankeustuomion.