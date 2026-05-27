Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo suorassa lähetyksessä yksityiskohtia marja-alan paljastuksista.
KKV kertoi keskiviikkona valtavasta marja-alaa koskevasta kartellipaljastuksesta, jossa alan suurimpien yhtiöiden epäillään sopineen keskenään marjanpoimijoille maksettavista korvauksista sekä vaihtaneen keskenään tietoa marjojen tukkumyyntihinnoista.
KKV esittää neljällä marjayhtiölle miljoonien eurojen seuraamusmaksuja. Mitä mukana olevien yritysten toiminnasta tiedetään ja miten tilanne on voinut jatkua niin pitkään?
Asian ytimessä -ohjelmassa vieraana marja-alan toimintaa selvittänyt Pekka Mattila Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV)