Marius Borg Høiby tuomittiin neljän vuoden vankeusrangaistukseen Oslon käräjäoikeudessa tänään 15. kesäkuuta.
Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby sai tänään maanantaina, 15. kesäkuuta, tuomionsa. Høiby tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen kahdesta raiskauksesta ja pahoinpitelystä.
Hänet vapautettiin kahdesta raiskaussyytteestä. Toinen koski raiskaussyytettä, johon liittyi yhdyntä Lofoteilla. Toisessa syytteessä oli kyse hotellihuoneessa tapahtuneesta raiskauksesta ilman yhdyntää.
Høiby vapautettiin näiden kahden syytekohdan osalta naisten esittämistä vahingonkorvausvaatimuksista.
Hänet on tuomittu entisen tyttöystävänsä Nora Hauklandin pahoinpitelystä sekä kahdesta raiskauksesta, joissa ei tapahtunut yhdyntää.
Lisäksi tuomio koskee Frognerin naiseen kohdistunutta väkivaltaa. Mariukselle on määrätty lähestymiskielto tätä naista kohtaan kahdeksi vuodeksi. Marius joutuu myös maksamaan korvauksia uhreilleen.
Høiby seurasi tuomion julistamista videoyhteydellä terveydellisistä syistä. Marius Borg Høiby joutui viime viikon keskiviikkona sairaalaan. Sairaalakäynnin syytä ei olla kerrottu julkisuuteen.