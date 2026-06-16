Dagbladetin mukaan Marius Borg Høiby reagoi voimakkaasti Oslon hovioikeuden päätökseen pitää hänet vangittuna.

Marius Borg Høiby mursi oman kätensä kuultuaan Oslon hovioikeuden päätöksestä pitää hänet edelleen tutkintavankeudessa, kertoo Dagbladet.

Høiby anoi vapauttamistaan vedoten äitinsä, kruununprinsessa Mette-Maritin keuhkosairauden pahentumiseen. Oslon käräjäoikeus päätti viime viikon maanantaina vapauttaa Høibyn, mutta hovioikeus kumosi päätöksen syyttäjän tekemän valituksen myötä.

Hovioikeuden päätöksestä kuultuaan Høiby oli osoittanut pettymystään voimakkaasti. Hän oli lyönyt vankisellissään olevaa kaappia, jonka seurauksena hänen oikea kätensä oli murtunut.

– Hän suuttui ja oli surullinen. Hän ei halunnut puhua vartijoille pitkään aikaan, Dagbladetin tarkastelemassa raportissa sanotaan.

Dagbladetin mukaan Høiby vietiin päivystykseen, jossa käden murtuma todettiin.

Se og Hør uutisoi torstaina, että Høiby oli viettänyt edellisyön sairaalassa. Sairaalareissun syy ei tuolloin ollut tiedossa.

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