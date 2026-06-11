Marius Borg Høibyn sairaalareissun syytä ei tiedetä.
Parhaillaan tutkintavankeudessa tuomiotaan odottava Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby vietiin sairaalaan keskiviikkona, kertoo norjalainen Se og Hør -lehti.
Se og Hørin tietojen mukaan Høiby vietti yön sairaalassa. Sairaalareissun syy ei ole tiedossa.
Lehtitietojen mukaan poliisiviranomaiset kuljettivat Høibyn sairaalalle. Bonusprinssi valokuvattiin astumassa ulos poliisiautosta, joka oli pysäköity sairaalan eteen. Poliisi seurasi häntä tiiviisti.
Kädessään kassia kantanut Høiby oli polttanut savukkeen sairaalan sisäänkäynnin edustalla jutellen samalla poliisille. Tämän jälkeen bonusprinssi ja poliisi astelivat sairaalan ovista sisään.
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Oslon käräjäoikeus määräsi maanantaina Høibyn vapauttamisesta tutkintavankeudesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Oslon hovioikeus päätti keskiviikkona, että Høiby pysyy tutkintavankeudessa.