86-vuotias ranskalaisnainen on otettu Yhdysvalloissa maahanmuuttoviranomaisten säilöön Louisianaan. Hän oli muuttanut maahan vanhan rakkauden perässä.

Perheen mukaan Nantesista kotoisin oleva Marie-Thérèse, 86, odotti niin sanottua vihreää korttia, mutta Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusministeriön mukaan hän oli ollut maassa pidempään kuin hänen 90 päivän viisuminsa olisi sallinut, kertoo BBC.

– Tämä on kuin huono amerikkalainen elokuva, naisen poika sanoi ranskalaiselle Ouest-France-lehdelle.

Naisen pojan mukaan äiti pidätettiin aiemmin huhtikuussa Annistonissa Alabamassa. Viranomaisten mukaan naisen nimeä vastaava ranskalainen saapui maahan kesäkuussa 2025 ja jäi maahan viisuminsa voimassaolon päätyttyä. Perheen mukaan naisella oli kesken prosessi oleskeluluvan eli green cardin hankkimiseksi.

– He laittoivat hänet käsi- ja jalkarautoihin aivan kuin hän olisi vaarallinen rikollinen, naisen poika kertoi Ouest-Francelle.

Puoliso kuoli tammikuussa

BBC:n ja Ouest-Francen mukaan Marie-Thérèse muutti Yhdysvaltoihin viime kesänä avioiduttuaan amerikkalaisen miehen, Billyn, kanssa. He olivat tavanneet jo 1960-luvulla Naton tukikohdassa Saint-Nazairessa kun Billy oli tukikohdassa sotilaana ja Marie-Thérèse sihteerinä. He menivät kuitenkin kumpikin tahoillaan naimisiin ja saivat lapsia omissa maissaan.

He löysivät toisensa uudelleen vuonna 2010 ja vierailivat puolisoineen toistensa luona. Suhteen he aloittivat vuonna 2022 kummankin jäätyä leskeksi ja menivät naimisiin vuonna 2025 ja muuttivat Alabamaan.