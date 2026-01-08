ICE-agentit ovat liittovaltion lainvalvontaviranomaisia.

Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin (ICE) agentti ampui autoa kuljettaneen 37-vuotiaan perheenäidin kuoliaaksi Minneapolisin kaupungissa.

Tapahtumien jälkeen tilanne ja ICE-agenttien toiminta on saanut lukuisat ihmiset osoittamaan mieltään maahanmuuttoviraston agenttien toimintaa kohtaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen voimankäyttö tai kuolemaan johtanut tapahtumaketju, jonka osallisena ICE-agentti oli.

Maahanmuuttopoliisin agenttien toimista on useita raportteja viime syksyltä. Kasvonsa peittänyt ICE-agentti heitti OC-sumutepommin kadulla rukoilleen miehen päähän. Illinoissa agentti ampui meksikolaisen hengiltä, New Yorkissa agentti vapautettiin tehtävistään väkivalloin käsiteltyään naista ja lokakuussa Chicagossa agentit ratsasivat asuinrakennus ja pidätti satoja asukkaita mukaanlukien Yhdysvalloissa syntyneitä lapsia.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on tehostanut maahanmuuttovirastojen toimia.

Guardianin mukaan ICE on ollut osallisena ainakin 14 kuolemaan johtaneessa välikohtauksessa Trumpin toisen kauden aikana. Kuolemaan johtaneita tilanteita voi olla useampia, sillä kaikki tapahtumat eivät ole julkisia. Voimankäytöstä ja liiallisesta voimankäytöstä on kymmeniä esimerkkejä.

Mikä on ICE?

ICE luotiin vuonna 2003 yhdistämällä entisen Yhdysvaltain tullilaitoksen ja maahanmuutto- ja kansalaisuusviraston tutkinta- ja sisäasiainvalvonnan osat.

ICE on osa Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusministeriötä, Homeland Securitya.

Virastossa työskentelee yli 20 000 henkilöä, joista osa on hallinnollisissa tehtävissä. ICE:lla on yli 400 toimipistettä, joista on sijaitsee Yhdysvalloissa ja osa maailmalla.

Tietoja siitä, kuinka virasto operoi, ei välttämättä ole saatavilla, sillä sille on myönnetty samankaltaiset salattavaksi säädellyt toimivaltuudet kuten Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi ja tiedustelupalvelu FBI:lle. Joidenkin arvioiden mukaan lähes puolet FBI:n agenteista on siirtynyt ICE:n palvelukseen.

ICE-agentit käyttävät yleensä siviilivaatteita tai taktisia varusteita, joissa on tunnus ICE, DHS tai ERO (Enforcement and Removal Operations).

Paikallispoliisit ovat osa maan hajautettua lainvalvontajärjestelmää. Näitä ovat esimerkiksi NYPD New Yorkin poliisi tai LAPD Los Angelesissa.

Osavaltion poliisi toimii itsenäisesti jokaisessa osavaltioissa, jossa sillä on oikeus suorittaa poliisin tehtäviä ja rikostutkintaa. Osavaltion poliisin univormu on yleensä ruskea ja valtion teitä partioivilla poliiseilla on usein lierihattu ja tähden muotoinen virkamerkki. Osavaltion poliisi on lähempänä armeijan tehtäviä.

ICE:llä ei ole valtuuksia valvoa maahanmuuttoon liittymättömiä osavaltion ja paikallisia lakeja. Viraston on hankittava etsintälupa päästäkseen yksityiskiinteistöihin tai suorittaakseen tiettyjä täytäntöönpanotoimia. ICE ei voi pakottaa paikallisia lainvalvontaviranomaisia ​​avustamaan maahanmuuton valvonnassa, jos ne eivät halua tehdä yhteistyötä.

ICE voi tehdä ratsian julkisiin tai yleisiin tiloihin, kuten ruokakauppojen tai liikkeiden tiloihin, joihin myös yleisöllä on pääsy.

FBI on Yhdysvaltojen suurin ja tunnetuin liittovaltion rikosvirasto ja tiedusteluviranomainen. Tyypillisesti se käsittelee kansallisia rikoksia ja turvallisuusuhkia, mutta se tukee myös muita lainvalvontaviranomaisia ​​eri alueilla ja osavaltioissa. FBI voi puuttua myös osavaltioiden rikoksiin. Tämä koskee kuitenkin yleensä vain erityistapauksia, kuten osavaltioiden välisiä rikoksia, teloituksia ja sarjamurhaajia.

ICE on niin ikään liittovaltion lainvalvontaviranomainen ja se voi toimia osavaltioiden rajojen yli laajasti.

