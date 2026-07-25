Krimin niemimaalla on yhä vaikeuksia saada polttoainetta.
Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen.
STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän-matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa.
Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa.
Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu.