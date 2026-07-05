Metsäpalot uhkasivat keskeyttää Tour de France -pyöräilykilpailun etapin sunnuntaina.
Etelä-Euroopassa satoja palomiehiä taisteli sunnuntaina metsäpaloja vastaan. Palot pakottivat asukkaat pakenemaan kodeistaan keskellä yötä ja uhkasivat keskeyttää Tour de France -pyöräilykilpailun yhden etapin.
Kreikassa metsäpalo tuhosi kaksi tehdasta Thessalonikissa maan pohjoisosassa.
Tulipalot puhkesivat pian kesäkuun helleaallon jälkeen. Ne ovat tuhonneet yli 19 000 hehtaaria maata Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa ja Kreikassa.