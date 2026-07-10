Espanjalaishallituksen odotukset lyötiin ällikällä.

Espanjassa lähes 1,3 miljoonaa maassa luvatta olevaa henkilöä haki väliaikaista oleskelu- ja työlupaa osana hallituksen päätöstä laillistaa maassaolo. Hakuaikaa oli kesäkuun loppuun saakka.

Lupatoimistoissa onkin ollut ruuhkaa, kun ihmiset hakivat vuoden oleskelu- ja työlupaa. Espanjassa siirtolaisia on lähes kymmenen miljoonaa.

Eniten heitä on Marokosta, mutta kymmenestä väekkäimmästä kansallisuudesta seitsemän on kielellisesti kotoisin Latinalaisesta Amerikasta: Kolumbiasta ja Venezuelasta Kuubaan ja Hondurasiin.

Hakijoiden määrä ylitti hallituksen odotukset sadoillatuhansilla.

Kaiken kaikkiaan Espanjassa asuu lähes 50 miljoonaa ihmistä. Viidennes ihmisistä on syntynyt joko ulkomailla tai Espanjassa, mutta eivät ole kansalaisia.

Pääministeri ja oppositio eri linjoilla

Espanjan pääministeri ja sosialistisen työnväenpuolueen (PSOE) pääsihteeri Pedro Sánchez haluaa hallittua maahantuloa.

– Käynnistämme työvoimastrategian avaaksemme lailliset, turvalliset ja järjestäytyneet väylät, jotta voimme vastata tuottavan taloutemme ja yritystemme tarpeisiin ja helpottaa sopeutumista heti alusta lähtien, Sánchez sanoo.

Oppositiossa keskustaoikeistolainen Kansanpuolue ja äärioikeiston Vox ovat vastustaneet hanketta. Korkein oikeus hylkäsi viime kuussa valituksen prosessin jäädyttämiseksi.

Väestö ikääntyy Espanjassakin

Espanjan valtionvelka on yli 100 prosenttia bruttokansantuotteesta. Työttömyys on noin kymmenen prosenttia sekä talouskasvunäkymät lähivuosille reilusti yli kaksi prosenttia vuodessa, mikä on euroalueen maalle poikkeuksellisen hyvin.

Eurooppa ikääntyy, kun lapsia syntyy vähän, eikä Espanja ole poikkeus.

– (Ilman siirtolaisuutta) bruttokansantuote olisi 19 prosenttia nykyistä pienempi 25 vuodessa, 22 prosenttia 50 vuodessa. Tämä tarkoittaisi yritys- ja työnäkökulmasta, että esimerkiksi 90 000 baaria sulkisi ovensa, Sánchez sanoo.