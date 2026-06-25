Venezuelaa on ravistellut kaksi voimakasta järistystä yöllä Suomen aikaa.
Ulkoministeriön mukaan vain muutama suomalainen on tehnyt matkustusilmoituksen Venezuelaan. Ministeriö tavoittelee maassa olevia suomalaisia.
– Heitä pyritään parhaillaan tavoittamaan ja myös matkustusilmoitusjärjestelmän kautta on lähetetty ohjeita seurata paikallisviranomaisten ohjeita ja pyydetty ilmoittamaan tilanteestaan läheisilleen, ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan.
Ylen toimittaja Maija Salmi on ollut järistysalueella Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa. Maa järisi siellä voimakkaasti keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Salmi kuvaili järistystä pelottavaksi viestipalvelu X:ssä.
– Terveiset maanjäristyksen keskeltä Venezuelan pääkaupungista. Ehkä elämäni pelottavin päivä. Pitäisi nukkua, mutta en uskalla. Järkyttävä tuho ympärillä ja kuolleiden määrä tulee olemaan korkea, Salmi kirjoittaa.
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Hän kertoi kokemuksesta myös Ylen aamutv:ssä.
– Olen ollut aiemminkin maanjäristyksessä, mutta tämä oli todella, todella voimakas ja tuntui, että se kesti kauan, Salmi sanoi.
Ainakin 32 ihmistä on kuollut ja 700 loukkaantunut kahdessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Kuolleiden määrän pelätään nousevan tuhansiin, jopa kymmeniin tuhansiin.