Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Pariisissa maanantaina.
Tapaamisesta on kertonut virkahenkilö Macronin kansliasta uutistoimisto AFP:n mukaan.
Hänen mukaansa johtajien on määrä keskustella rauhanehdoista, jotka toisivat Ukrainaan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan.
Lisäksi Ukrainan neuvottelijoita on matkannut tänään Yhdysvaltoihin keskustelemaan mahdollisesta rauhansopimuksesta. Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä, että neuvottelujen tavoitteena on sopia askelmerkeistä sodan päättämiseksi.