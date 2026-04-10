Maaliskuu oli lähes 1,5 astetta keskimääräistä lämpimämpi.
Maaliskuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian neljänneksi kuumin, kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,48 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi.
Euroopassa maaliskuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin. Suuri osa mantereesta oli tavanomaista kuivempi. Edeltänyt helmikuu oli päinvastoin keskimääräistä kylmempi ja poikkeuksellisen kostea.
Merenpinnan lämpötilat olivat maaliskuussa mittaushistorian toiseksi korkeimpia, mikä kielii Copernicuksen mukaan siitä, että maailma on siirtymässä kohti El Nino -olosuhteita.