Valtiovarainministeri Riikka Purra ei yllättänyt luottoluokituslaitos S & P:n viestistä Suomelle.

Suomen luottoluokituksen näkymät ovat muuttuneet vakaista negatiivisiksi luottoluokituslaitos S & P Global Ratingsin arviossa. Luottoluokittaja vahvisti Suomen luokkaan AA+, joka on asteikoin toiseksi paras.

– Tämä on näyttänyt Suomen lukujen perusteella valitettavasti hyvin selvältä. Talouskasvumme on alittanut odotuksemme ja nyt vielä viimeisimpänä huonona uutisena Lähi-idän kriisi, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

S & P:n mukaan Suomen talouden synkät näkymät kohdistavat julkiseen talouteen riskejä, jotka johtuvat etenkin matalasta talouskasvusta, ikääntyvästä väestöstä ja nousevista puolustus- ja korkomenoista. Viime vuonna Suomen velka paisui lähes 18 miljardilla eikä näkymä helpota lähivuosina. Kuten Purra ja muu hallitus keskiviikon kehysriihessään arvioivat, myös luottoluokituslaitos S & P uskoo Suomen julkisen velan jatkavan nousuaan vuosina 2026–29.

Luottoluokittaja kannustaa Suomen päättäjiä edistämään sopeutustoimia ja virkistämään valtion taloudellista aktiviteettia.

Luokittaja muistuttaa myös, että energian hinnoissa on otettava huomioon Lähi-idän kriisin vaikutukset. S & P pitää hallituksen talouspoliittista kehikkoa kuitenkin merkittävänä pidemmällä aikavälillä. Tällä viitataan muun muassa velkajarruun, johon kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuunottamatta ovat sitoutuneet.