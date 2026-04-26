Pete Parkkonen edustaa Suomea Linda Lampeniuksen kanssa Euroviisuissa. Pihtiputaalla isä Kari Parkkonen muistelee poikansa lapsuutta, kepposia ja ensiaskeleita musiikin parissa.

– Ei tässä ole paljon musiikit mielessä.

Kari Parkkonen katsoo sohvalla nauraen kuvaa pojastaan mopoilemassa. Nyt sama poika on nousemassa lavalle edustamaan Suomea Wienin Euroviisuissa.

Pete Parkkosen lapsuudenkotia Pihtiputaalla koristavat ansaitut kulta- ja platinalevyt. Isän mukaan Pete on tuomassa vanhemmilleen lisää levyjä, sillä täällä ne varmasti pysyvät tallessa.

Peten lapsuudessa Kari ei vielä osannut ennustaa pojalleen laulajan uraa. Hän kuvailee Peten olleen "aivan tavallinen ja kiltti, mutta vähän villi".

– Hän oli joskus hyväntahtoisesti tuhma, niin oli vaikea olla kovin ankarakaan, Kari hymähtää.

Tällaisesta tilanteesta tulee helposti mieleen esimerkki Peten teiniajoilta. Nuorella ystäväporukalla oli suunnitelmia illalle ja Pete oli pyytänyt lupaa menoihin koko päivän ajan. Vanhemmat olivat kuitenkin sinnikkäästi kieltäneet asian.

– Kun kriittinen aika tuli, niin nurkan takaa kuului vaan pärrrr, Kari kuvailee matkien Peten mopon ääntä.

– Valot näkyivät tuolla ja Pete heitteli lentosuukkoja, että bye bye, hän jatkaa nauraen ja osoittaen talon edessä kulkevalle tielle.

Pete mopoilemassa nuorena. Sama pyörä on edelleen ajokäytössä, nykyään ohjaksissa on laulajan poika.