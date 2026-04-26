Itse tehty kurkkumajoneesi maistuu vaikka burgerin välissä!
Oletko koskaan valmistanut majoneesia itse? Mikko kokkaa -sarjan neljännessä jaksossa tehtiin herkullisia kasvisburgereita, jotka viimeisteltiin itse tehdyllä kurkkumajoneesilla.
Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkio opasti juontaja Mikko Suursalmea majoneesin valmistuksessa.
Lue myös: Nyt on hyvä kasvisburgeri! Muista tärkeä kikka, kun teet itse pihvit
Majoneesi kannattaa valmistaa korkeassa astiassa, jotta sauvasekoitinta voidaan liikutella ja aineksista muodostuu näin emulsio.
– Kun se alkaa paksuuntua, voit pikku hiljaa alkaa nostaa sauvasekoitinta ylöspäin, Norkio neuvoo.
Kun majoneesipohja on valmis, sen joukkoon lisätään lopuksi kurkkusalaatti.
– Parempaa kuin kaupan, Mikko Suursalmi kehuu itse tehtyä majoneesia.
Katso jutun yllä olevasta Mikko kokkaa -jaksosta vinkit kasvisburgereihin ja itse tehtyyn majoneesiin, ja nappaa ohje: Mikko kokkaa: Kasvisburgeri ja kurkkumajoneesi
