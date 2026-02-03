Luonnonsuojelujärjestö WWF Suomi katsoo, ettei karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen mahdollistava lakimuutos täytä EU-oikeuden vaatimuksia.
WWF Suomi on kannellut Euroopan komissiolle eduskunnan hyväksymästä muutoksesta metsästyslakiin.
Komissiolla on toimivalta valvoa EU-oikeuden soveltamista jäsenmaissa.
WWF:n näkemyksen mukaan karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen salliva laki mahdollistaa rauhoituksesta poikkeamisen tavalla, joka loukkaa luontodirektiiviä.
Direktiivi kieltää karhun, ilveksen ja saukon tahallisen tappamisen ja asettaa poikkeamiselle tiukat tapauskohtaiset ehdot.
Kiintiömetsästyksessä tapauskohtaista harkintaa ei tehdä, vaan lajia voidaan metsästää tiettynä ajankohtana kiintiön rajoissa ilman minkäänlaista lupaa.
– Metsästyslain muutos tiukasti suojeltujen lajien osalta syntyi eduskunnassa ilman normaalivalmistelua. Menettely meni pieleen, koska siinä ei arvioitu EU-lain vaatimuksia, ja näin pääsi syntymään laki, joka on EU-lain vastainen, WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo tiedotteessa.
Tiukka suojelu menettää merkityksensä
WWF toivoo, että komissio käynnistää Suomea vastaan rikkomusmenettelyn, jonka seurauksena kiintiömetsästyksestä luovutaan.
Viime kädessä komissio voi viedä asian EU-tuomioistuimeen, joka voi velvoittaa Suomen toimiin, jos asia ei ratkea neuvotteluteitse.
– Tiukka suojelu menettää merkityksensä, jos tapauskohtaisten poikkeamislupien ehdot voi kiertää asetuksella luotavalla kiintiömetsästyksellä, Ojanen kommentoi.
Kolme koirasutta
Tammikuussa uutisoitiin, että valtaosa tämän vuoden sallitusta sadan suden kiintiöstä oli kaadettu.
Suomessa oli 1.–13. tammikuuta metsästetty kaikkiaan yli 80 sutta.
Luonnonvarakeskus (Luke) tunnisti kolme koirasutta suden kiintiömetsästyksen saaliista.
Suden metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti.
Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttiin vuodenvaihteessa.