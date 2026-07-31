Ministerin mukaan vaikuttaa siltä, että Helsinki on maksattamassa kotouttamispolitiikan epäonnistumisia lapsiperheillä.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) odottaa helsinkiläisten päättäjien harkitsevan uudelleen koulupiirijakojen muutoksia.
Helsinki on muuttanut koulupiirijakoja Itä-Helsingissä tasoittaakseen oppilasmääriä ja vieraskielisten osuuksia kouluissa.
Helsingin Sanomien mukaan päätös on aiheuttanut vastustusta ja huolta joissakin huoltajissa, ja myös sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on vaatinut päätöksen perumista.
– Asia on tietysti helsinkiläisten päättäjien käsissä, mutta luulen, että keskustelu, jota aiheen ympärille on syntynyt, aiheuttaa todennäköisesti uudelleenharkintaa asian suhteen, Essayah sanoo MTV Uutisten haastattelussa.
– Mielestäni ei ole oikein, jos kotouttamispolitiikassa tapahtuneita epäonnistumisia ikään kuin maksatetaan lapsiperheillä.
Onko Helsingin kaupunki siis mielestänne maksattamassa kotouttamisessa tapahtuneita epäonnistumisia lapsiperheillä?
– Näyttää se siltä, jos lapsia aiotaan lähteä raahaamaan ympäri Helsinkiä. Selkeästi vaikuttaa siltä, ettei enää hoideta varsinaista syytä, vaan kompensoidaan seurauksia muiden lapsiperheiden kustannuksella. Eihän se tietenkään ole oikein, Essayh sanoo.