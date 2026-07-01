Pariskunta kiipesi 443 metrin korkeuteen tunnustamaan rauhaa ja rakkautta.

Kaksi ihmistä nähtiin keskiviikkoiltapäivänä New Yorkin Empire State Buildingin antennissa valtavan lipun kanssa, uutisoi muun muassa CBS News.

Uutismedia arvelee kyseessä olleen miehen ja naisen, jotka olivat kivunneet yli 440 metriin. Empire State Buildingin näköalatasanne sijaitsee 381 metrissä, josta kaksikko oli jatkanut matkaansa.

Huipulle päästyään mustiin pukeutunut pariskunta heilutti lippua, jossa julistettiin rauhaa.

– Kun rakkauden voima voittaa vallan rakkauden, maailma tuntee rauhan, lipussa luki.

Pariskunta heilutti huipulla valtavaa lippua.REUTERS

Uutiskanavan mukaan ei ole selvää, miten kaksikko onnistui kiipeämään tornin huipulle.

NYPD:n helikopteri saapui paikalle noin kello 12.35 paikallista aikaa ja kaksikko alkoi laskeutua antennin alemmalle tasolle. Yhtäkkiä mies polvistui ja näytti kosivan naista. Romanttisen eleen jälkeen kaksikko antautui syleilyyn ja suudelmiin.