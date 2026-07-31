Suklaalevyn käärepaperin kierrätysohje voi tulla yllätyksenä. Paperinkeräykseen se ei kuulu.
Erilaiset kierrätysohjeet voivat toisinaan hämmentää.
Esimerkiksi muovinen pakasterasia ei kuulu muovinkeräykseen, eivätkä paperikassit kuulu paperinkeräykseen. Dippijauhepussi kuuluu kartonginkeräykseen, ja teepussin paperisen kääreen paikka voi sekin yllättää.
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Nyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa Facebook-julkaisussaan, ettei suklaalevyn paperikääre kuulu paperinkeräykseen.
Pakkauksen kierrätysohjeisiin on hyvä tutustua.