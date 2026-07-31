Italian jalkapallon legenda Franco Baresi on kuollut 66-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen pitkäaikainen seuransa AC MIlan.

– Hänen esimerkillisyytensä ja rehellisyytensä jäävät ikuisiksi ajoiksi osaksi seuran dna:ta. AC Milan esittää surunvalittelunsa Franco Baresin perheelle, milanolaisseura kirjoittaa.

Puolustajana pelannut Baresi edusti koko uransa Milania. Hän saavutti kuusi Italian mestaruutta ja kolme Mestarien liigan voittoa.

Hän oli myös Italian maajoukkueen keskeisiä pelaajia 1980- ja 1990-luvuilla. Baresi voitti Italian paidassa MM-kultaa vuonna 1982. Maajoukkueessa hän voitti myös MM-hopeaa ja pronssin.

Baresin kuolemasta levisi huhuja jo keskiviikkona, mutta vielä tuolloin AC Milan kumosi tiedot. La Gazetta dello Sportin mukaan legenda vietti viimeiset aikansa sairaalahoidossa.

Baresi esiintyi julkisuudessa viimeisiä kertoja helmikuussa, kun hän kantoi soihtua Milanon olympialaisten avajaisissa.