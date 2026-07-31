Miss International Suomi -edustaja vuonna 2026 on Jenni Karjalainen.
Suomen Miss International 2026 -edustaja on valittu. Tittelin itselleen sai Jenni Karjalainen.
Karjalainen lähtee edustamaan Suomea Japanissa marraskuussa järjestettäviin Miss International -kisoihin.
Vera Eloranta kruunasi seuraajansa.Lehtikuva
Viime vuoden Miss International Suomi -edustaja Vera Eloranta kruunasi Karjalaisen julkistustilaisuudessa Helsingissä 30. heinäkuuta 2026.
Miss International Suomi -edustaja vuonna 2026 on Jenni Karjalainen.Lehtikuva