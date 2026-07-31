Laulaja Jani Wickholmin kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa.
Laulaja Jani Wikholm menehtyi 23. kesäkuuta. Seiskan mukaan kuolema liittyi hänen terveyshaasteisiinsa.
Wikholmin kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa perjantaina 31. heinäkuuta.
– Sun laulusi täällä on vaiennut, sun kitarasi hiljaa soinut (Janna), ilmoituksessa lukee.
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Kuolinilmoituksessa myös kerrotaan, että siunaus on tapahtunut läheisten läsnä ollessa.
Wickholm ponnahti julkisuuteen vuonna 2003 Idols-ohjelman ensimmäiseltä tuotantokaudelta. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi.