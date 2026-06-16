Tunnettu somevaikuttaja on kuollut traagisessa onnettomuudessa.

"Jemenin hämähäkkimiehenä" tunnettu seikkailija ja somevaikuttaja Al‑Qaqa Ibn Antar, 30, on kuollut pudottuaan Hardah Damin tulivuoren kraatteriin Etelä‑Jemenissä, kertoo muun muassa CNN.

Antar oli kiipeämässä lähes pystysuoraa kraatterin seinämää ilman turvavarusteita, kun hänen otteensa petti ja hän putosi 120 metriä syvään kraatteriin.

Viranomaiset julkaisivat lyhyen videon, jossa näkyy, kuinka Antar roikkuu kallionseinämässä yhdellä kädellä ennen kuin ote irtoaa ja hän putoaa.

Video on katsottavissa tämän jutun alusta.

Vaativa pelastusoperaatio

Antarin ruumis löydettiin noin 30 metrin syvyydestä. Viranomaisten mukaan neljä tuntia kestänyt operaatio oli "erittäin haastava" jyrkkien seinämien ja vaikeakulkuisen maaston vuoksi.

Hardah Damin tulivuoren kraatteri, joka tunnetaan myös nimellä Haradhat Damt, on alueen tunnetuimpia luonnonnähtävyyksiä.

Kyseessä ei ole aktiivinen tulivuori. Kraatterin seinämät ovat jyrkät ja kiviset, ja sen pohjalla sijaitsee kuuma vulkaaninen järvi.

Antar tunnettiin sosiaalisen mediassa videoistaan, joissa hän kiipesi Jemenin karuissa vuoristomaisemissa ilman minkäänlaisia turvavarusteita.

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