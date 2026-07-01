"Yksi virhe johtaa tippumiseen", kiipeilijä sanoo MTV Uutisille.

Vuorikiipeilijä Anni Penttilä on kolmantena suomalaisena kiivennyt 8 126-metrisen Nanga Parbatin huipulle.

Pakistanissa sijaitseva Nanga Parbat tunnetaan vaarallisuutensa vuoksi "tappajavuorena".

Kiipeämisen ja laskeutumisen aikana Penttilä ymmärsi syyn vuoren lempinimelle.

– Melkeinpä yksi virhe johtaa tippumiseen, Penttilä viestittää huiputuksen jälkeen perusleiristä MTV Uutisille.

Penttilä ylsi Nanga Parbatin huipulle tiistaina kello 10.15.

Sää oli huiputuksen aikana erittäin hyvä ja olosuhteet vuorella olivat muutoinkin mallikkaat, Penttilä kertoo. Lunta oli riittävästi ja kivivyöryjä vähän.

Hyvä sää ei ollut itsestäänselvyys. Penttilä saapui Nanga Parbatin perusleiriin 16. kesäkuuta ja hyvää säätä ja köysien asennusta odotettiin siitä lähtien.