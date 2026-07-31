Näyttelijä Sami Uotila paljastaa Tähdet vs. google -ohjelmassa olevansa tällä hetkellä onnellisesti parisuhteessa.
Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella saadaan selville, mitä ihmiset ovat googlanneet Salkkarit-tähti Sami Uotilasta. Sarjan kaikki 7. tuotantokauden jaksot löytyvät MTV Katsomosta.
Yksi Uotilasta googletetuista kysymyksistä oli, että onko hänellä tällä hetkellä puolisoa.
– Tällä hetkellä on, Uotila vastaa.
– Ihanaa, onneksi olkoon! Mistä tällainen rakkaus on löytynyt, juontaja Iriz Silander kysyy.
– En kerro, Uotila naurahtaa.
– En haluaisi olla tylsä, mutta tällainen jonkinlainen yksityisyyden varjeleminen on hyödyllistä, mutta minä sentään vastasin kysymykseen, Uotila jatkaa.