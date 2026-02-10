Milano-Cortinan olympiajärjestäjät ovat pahoitelleet taitoluistelun joukkuekilpailun palkintojenjaossa sunnuntaina tapahtunutta virhettä.
Taitoluisteluareenan palkintokorokkeen liukastumisia ehkäisevä pintamateriaali aiheutti järjestäjien mukaan vaurioita joidenkin urheilijoiden luistimiin. Nyt podiumin pinta aiotaan uusia.
Mitalit jaettiin jäälle kasatulla korokkeella, eikä urheilijoilla ollut teräsuojia mukana liukuessaan kohti rakennelmaa. Useat taitoluistelijat joutuivatkin suuntaamaan teroituskopille palkintojenjaon jälkeen.
– Tajusimme vasta korokkeella, että sen pinnoitteessa oli jotain outoa. Se oli kuin siinä olisi ollut jopa pieniä kiviä, joukkuekisassa pronssia luistelleen Italian joukkueen Marco Fabbri selvitti Yahoo Sportsin mukaan.