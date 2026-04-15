Lufthansalla lakkoillaan.
Lentoyhtiö Lufthansan matkustamohenkilökunta aloittaa tänään kaksi päivää kestävän työnseisauksen.
Lufthansan matkustamohenkilökunnan ammattiliitto Ufo ilmoitti lakosta maanantaina.
Liiton mukaan työnseisaus vaikuttaa Frankfurtin ja Münchenin lentokentiltä lähteviin Lufthansan lentoihin sekä useilta lentokentiltä lähteviin tytäryhtiö CityLinen lentoihin.
Myös Lufthansan lentäjät lakkoilivat. Lentäjien kaksipäiväinen lakko alkoi maanantaina.
