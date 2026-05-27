Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitetaan tällä hetkellä lentoliikennettä voimakkaan tuulen vuoksi.
Helsinki-Vantaan saapuvan ja lähtevän lentoliikenteen määrää rajoitetaan erityisesti voimakkaan tuulen vuoksi.
Finavian mukaan rajoitukset aiheuttavat viiveitä saapuvaan liikenteeseen. Tilanne heijastuu keskiviikkona iltapäivän lähtevään liikenteeseen ja aiheuttaa aikataulumuutoksia iltapäivän sekä illan aikana.
– Pyydämme matkustajia seuraamaan tarkasti oman lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän viestintää yksittäisten lentojen aikataulumuutoksista. Ajantasaiset lentotiedot näkyvät myös Finavian verkkosivuilla, Julia Häkkinen Finavian viestinnästä sanoo.